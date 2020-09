“Contra Fernández Díaz y Cospedal hay pruebas contundentes y contra Rajoy hay indicios evidentes”

Juan Moreno es uno de los abogados que en 2013, y en representación de IU y otras entidades, presentaron primero una querella contra Luis Bárcenas –extesorero del PP condenado en 2018 a 33 años y cuatro meses de prisión y con varias causas pendientes–, otros dirigentes del PP y diversos empresarios por su presunta relación con los ‘papeles de Bárcenas’ sobre la caja B del PP, y después otra querella contra los presuntos responsables de la presunta manipulación de los ‘ordenadores de Bárcenas’ para ocultar o destruir pruebas. Siete años después, Moreno se ha incorporado también, y en representación de Podemos, a una tercera pieza relacionada con el PP: la ‘pieza Kitchen’ –pieza 7 del ‘caso Villarejo’–, relacionada con la operación parapolicial dirigida a sustraer documentación comprometedora a Bárcenas para que el extesorero del PP no pudiera utilizarla contra dirigentes del partido. Una pieza que investiga “el uso fraudulento de la función pública para ese tipo de actuaciones políticas-policiales” –y más concretamente delitos de prevaricación, descubrimiento y revelación de secretos y malversación de caudales públicos– y en la que contra el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal “hay pruebas contundentes” y contra el expresidente del PP y del Gobierno español Mariano Rajoy “hay indicios evidentes”, ha apuntado el abogado, consultado por LUH. “Ahora mismo hay pruebas concluyentes para avanzar en la instrucción e imputar tanto a Cospedal como a Fernández Díaz y así seguir conociendo más detalles, y en un momento dado esa imputación podría llegar también a Mariano Rajoy”, ha añadido.

Moreno ha asegurado a este diario que la ‘pieza Kitchen’ no debe analizarse de forma aislada, sino precisamente en relación con “tres vertientes judiciales”: la primera de ellas, la propia ‘pieza Kitchen’; la segunda, la de los ‘papeles de Bárcenas’ o ‘caja B del PP’, y la tercera, la de los ‘ordenadores de Bárcenas’. Y es que la causa de los ‘papeles de Bárcenas’ e incluso la de los ‘ordenadores de Bárcenas’ podrían verse afectadas por lo que se va conociendo sobre la ‘pieza Kitchen’. “Aunque es cierto que una ya está sentenciada –que vamos a ver qué cosas aparecen, porque podemos revisarla en un momento dado–, esas tres vertientes ahora mismo están judicializadas”, ha insistido el abogado. Por el momento, el juez de la ‘caja B del PP’ ya levantado este mismo miércoles el secreto sobre la pieza, de esa causa, referida a la operación Kitchen.

En cuanto a la propia ‘pieza Kitchen’, el abogado ha recordado que su instrucción ya está “bastante avanzada” y ha asegurado que “resulta más que palmario que hay responsabilidades penales, aparte de las políticas”. “Hay pruebas contundentes de que efectivamente por parte de dirigentes del PP ha habido un manejo de fondos públicos y un uso de funcionarios públicos para intereses particulares ilícitos, para evitar que la sociedad, y no sólo la sociedad sino también el juez Ruz, tuvieran conocimiento y mayores elementos probatorios sobre la financiación irregular y delictiva del PP”, ha manifestado. “La responsabilidad del antiguo ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, es palmaria, por lo que dice su propio subordinado directo y de alto nivel”, el antiguo secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. No obstante, los directamente afectados por la documentación comprometedora de Bárcenas eran no Fernández Díaz –que “no estaba metido en la cúpula del PP”– sino Rajoy y Cospedal, entonces máximos dirigentes del partido y con un “interés claro y evidente” en que esa documentación comprometedora no saliera a la luz, ha añadido Moreno.

En cuanto a los ‘papeles de Bárcenas’, “el juez De la Mata tiene abierta una pieza secreta –sobre la que este mismo miércoles ha levantado ese secreto– sobre esa cuestión, y aunque quizás no pueda avanzar mucho, porque no se puede investigar lo mismo en dos sitios a la vez, en un momento dado se puede ver si se reactiva o no, porque en la operación Kitchen ha habido un encubrimiento o destrucción de pruebas sobre la financiación ilícita del PP”, ha apuntado el abogado.

Y en cuanto a los ‘ordenadores de Bárcenas’, Moreno ha destacado que “es cierto que ya está sentenciado, pero habrá que ver lo que ocurre, en relación tanto con los ordenadores como con la desaparición de la causa judicial en el juzgado de plaza de Castilla en 2014, es decir en el tiempo –2013/2015– en el que Villarejo estaba conchabado y en el que toda la operación Kitchen estaba desarrollándose”. “Vamos a ver si, y hasta qué punto, esa causa judicial también desapareció porque hubo un interés en que desapareciera para dilatar más el procedimiento y que esa causa judicial de los ‘ordenadores de Bárcenas’ no afectara a las elecciones” autonómicas y municipales de mayo de 2015 y generales de diciembre de 2015, “porque, de hecho, al final el PP no apareció imputado por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas hasta enero de 2016, precisamente por el retraso que provocó la desaparición de la causa”.

Volviendo a la ‘pieza Kitchen’, Moreno ha destacado la importancia de “los SMS y la documentación protocolizada ante notario” por Martínez –una prueba material en la que se ve que hay un conocimiento por parte de Fernández Díaz–, y ha recordado que lo que el antiguo secretario de Estado de Seguridad pueda declarar ante el juez –Martínez asegura que él cumplía órdenes de Fernández Díaz y que el antiguo ministro le dijo que Rajoy estaba al corriente de la operación– también constituiría “una prueba en sí, y fundamental”. Y además están “las grabaciones del propio Villarejo; en el caso Gürtel, las grabaciones que en su momento hizo Peñas [José Luis Peñas, antiguo concejal del PP en el ayuntamiento madrileño de Majadahonda y denunciante del caso] tuvieron un valor importantísimo en la investigación” y “la propia comunicación del Ministerio del Interior de que se han gastado fondos reservados, y el destino de esos fondos no está justificado”. “Por supuesto que hay material, hay elementos probatorios más que de sobra; contra el ministro y Cospedal hay pruebas contundentes, y contra Rajoy pruebas contundentes todavía no hay, pero sí hay indicios evidentes”, ha insistido.