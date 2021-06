Los derechos LGTBI, moneda de cambio del pacto del PP con la ultraderecha en Madrid

Los derechos LGTBI –conquistados por lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales después de muchas décadas de persecución y de lucha– se han convertido ahora en moneda de cambio del pacto del PP con la ultraderecha en la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso ha necesitado a Vox para ser investida como presidenta autonómica y seguirá necesitando al partido ultrederechista para aprobar los presupuestos autonómicos y en definitiva para seguir gobernando. Vox lo sabe, y ya ha empezado a aprovecharse de la situación.

“En Madrid están vigentes unas leyes de género propias de la izquierda más radical; soy capaz de entender que su anterior socio no le dejara derogarlas, pero nosotros sí se lo vamos a exigir”. Así se lo advirtió la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, a la propia Ayuso el viernes pasado, durante el debate de investidura. En el punto de mira del partido ultraderechista están –además de laLey integral contra la violencia de género, de 2005– la ‘Ley de identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación’ y la ‘Ley de protección integral contra la LGTBIfobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual’, ambas aprobadas en 2016.

“El pacto PP/Vox pone en peligro todo por lo que hemos luchado”, ha advertido este lunes, consultado por LUH, Rubén López, portavoz del Observatorio Madrileño Contra la LGTBfobia. “Vox está rompiendo todos los consensos en los que nos ha costado tantísimo meter al PP, y nos parece peligroso que ahora de las primeras cosas que anuncien sea una reforma de las leyes LGTBI para quitarles peso, cuando lo que hay que hacer es ponerlas en marcha, que no se han desarrollado los protocolos ni las recomendaciones ni nada de lo que tenía que desarrollarse”, ha añadido.

Tras el primer Consejo de Gobierno del Ejecutivo de Ayuso –celebrado este lunes–, su portavoz, Enrique Ossorio, reconoció que el Gobierno está dispuesto a modificar ambas leyes –que Vox pidió el viernes derogar– porque sus sendos proyectos de ley recibieron en comisión “todo tipo de enmiendas” que provocaron que la redacción de ambas leyes no fuera “la más afortunada”, y es que “muchos” de sus artículos “no son realmente artículos de una ley, de una norma”, sino “declaraciones que no tienen contenido legislativo”.

No parece compatible la derogación de ambas leyes avanzada el viernes por Monasterio con la derogación sólo de sus artículos “sin contenido legislativo” anunciada este lunes por Ossorio, así que habrá que ver quién acaba cediendo, si Vox –que el viernes no parecía dispuesto a conformarse con la derogación de los artículos “sin contenido legislativo” de las leyes LGTBI autonómicas– o el PP. En cualquier caso, el consejero de Presidencia del Gobierno de Ayuso, Enrique López, aseguraba este martes que modificar la ‘Ley de identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación’ y la ‘Ley de protección integral contra la LGTBIfobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual’ no es “una de las prioridades” del Ejecutivo de Ayuso. Acabe pasando lo que acabe pasando, lo cierto es que los derechos LGTBI están ya en el punto de mira del pacto PP/Vox, y ello preocupa al colectivo.

Armado con un espada

En 2019, el Observatorio Madrileño Contra la LGTBfobia denunció ante la Fiscalía una de las imágenes con las que Vox llamó a votar al partido ultraderechista en las generales de abril de aquel año, en la que un soldado armado con un espada e identificado con el logo de Vox y con una bandera rojigualda se enfrentaba a un ejército identificado con la bandera tricolor de la II República y con los símbolos del comunismo, del anarquismo, del feminismo o del propio movimiento LGTBI. “La Fiscalía desechó nuestra denuncia, que se archivó rápidamente y no llegó a ningún lado porque nadie la tuvo en cuenta”, explica Rubén López.

“Si nos sentimos indefensos con la legislación actual, imagínate si se rebaja”, insiste. El portavoz del Observatorio destaca que la ‘Ley de identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación’ y la ‘Ley de protección integral contra la LGTBIfobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual’ fueron aprobadas con el apoyo de “absolutamente todo el arco parlamentario” de la Asamblea de Madrid. “Esas dos leyes son intocables para revertir ningún derecho, y sólo deberían poder modificarse con al menos el mismo apoyo social que tuvo su aprobación en 2016, un gran paso que nos costó mucho tiempo negociar con todos los partidos, como para que ahora decidan que hay que echarlo para atrás”, concluye.

Según los datos del Observatorio Madrileño Contra la LGTBfobia –proyecto que está coordinado por la asociación Arcópoli y que cuenta con la colaboración de numerosas asociaciones LGTBI de la Comunidad de Madrid–, en 2017 se produjeron en la comunidad autónoma 321 delitos de odio por homofobia, transfobia y bifobia, en 2018 fueron 345 y en 2019 –último año del que el Observatorio dispone de datos– fueron otros 321. La ‘Ley de identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación’ y la ‘Ley de protección integral contra la LGTBIfobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual’ fueron aprobadas en 2016 para enfrentarse a esa realidad. Un lustro después, resuenan las palabras de Monasterio a Ayuso el viernes en la Asamblea: “Soy capaz de entender que su anterior socio no le dejara derogarlas, pero nosotros sí se lo vamos a exigir”.